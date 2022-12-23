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Siirt’te sobadan sızan gazdan zehirlenen genç kadın öldü

Siirt'te, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen 24 yaşındaki  Sevim Çetinkaya hayatını kaybetti, sağlık durumu kritik olan arkadaşı S.K. ise hastanede tedaviye alındı.

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Siirt’te sobadan sızan gazdan zehirlenen genç kadın öldü

Doğan Mahallesi’nde oturan Sevim Çetinkaya ile S.K.’den haber alamayan arkadaşları, evlerine gitti. Çetinkaya ile S.K.’yi baygın bulan arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbarla gelen sağlık ekibi, 2 arkadaşı ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

Sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendiği belirlenen Sevim Çetinkaya hayatını kaybetti, sağlık durumu kritik olan S.K. ise Diyarbakır’daki hastaneye sevk edildi. Sevim Çetinkaya’nın cenazesi, Şeyh Musa Mezarlığı’nda toprağa verildi. (DHA)

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