Abone Ol

Siirt’te taşlı ve sopalı kavgada 9 kişi yaralandı

Siirt'te iki grup arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 9 kişi yaralandı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Siirt’te taşlı ve sopalı kavgada 9 kişi yaralandı

Merkez Yeni Mahalle Aydınlar Caddesi’nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.

Tarafların birbirlerine sandalye ve tabure fırlattığı kavgada 9 kişi yaralandı. Polis ve çevredekilerce güçlükle sonlandırılan kavganın ardından yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, kavgaya karıştıkları tespit edilen 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Kavgaya karışanların Şirvan ilçesine bağlı komşu iki köyde yaşadıkları öğrenildi. AA

Akrabalar arasında silahlı kavga! Yaralılar var İlginizi Çekebilir Akrabalar arasında silahlı kavga! Yaralılar var Bıçaklı kavgada 18 yaşındaki İsmail öldü İlginizi Çekebilir Bıçaklı kavgada 18 yaşındaki İsmail öldü

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster