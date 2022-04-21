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Silahlı paylaşımı yapan Pakistanlı gözaltına alındı

İstanbul’da sosyal medya üzerinde silahlı görüntüler paylaşan Pakistan uyruklu bir kişinin evine baskın düzenleyen polis, M-16 görünümlü av tüfeği ele geçirdi.

Habip ATAM
Yayınlanma: 11:26 - 21 Nisan 2022 Güncellenme:
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Silahlı paylaşımı yapan Pakistanlı gözaltına alındı

Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Pakistan uyruklu bir kişinin sosyal medyada silahlı görüntüler paylaştığı, daha sonra hesabından kaldırdığı iddiası üzerine çalışma başlattı.

Araştırmaların ardından belirlenen adrese baskın düzenlendi. Adreste yapılan aramalarda M-16 görünümlü av tüfeği, 26 fişek ve 1 hücum yeleği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında 6136 sayılı “Ateşli Silahlar Kanunu” kapsamında adli işlem başlatıldı.

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