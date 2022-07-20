Abone Ol

Silivri’de takla atan otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Silivri'de D-100 karayolunda önündeki araca çarpan otomobil, takla atarak devrildi. Kazada, otomobilde bulunan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Yayınlanma: 07:37 - 20 Temmuz 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

Olay, saat 00.00 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi’nde D100 karayolu üzerinde meydana geldi.

Yiğit Ö. yönetimindeki otomobil, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak, önce önündeki araca çarptı daha sonra da takla attı. Otomobil, metrelerce sürüklenerek yol kenarındaki ağaçlık alana devrildi.

Haber verilmesi üzerine, olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından otomobil içinde sıkışan sürücü Yiğit Ö, ile yolcu Mecit Güngör’ü bulunduğu yerden kurtardı.

Sağlık ekiplerinin kontrolü sırasında yolcu Mecit Güngör’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı sürücü Yiğit Ö. ise sağlık ekipleri tarafından Silivri Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Nöbetçi savcının incelemesinin ardından Mecit Güngör’ün cansız bedeni Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.(DHA)

Aksaray'da ihmal can aldı: Aracın bagajından düşen bebek öldü İlginizi Çekebilir Aksaray'da ihmal can aldı: Aracın bagajından düşen bebek öldü

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Aksaray Bebek D-100 Haber otomobil Polis Sağlık