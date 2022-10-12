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Sinop’ta temeli kayan 5 katlı bina için tahliye kararı

Sinop'ta 5 katlı binanın temelinde, bitişiğindeki inşaat çalışmaları nedeniyle kayma meydana gelirken, 8 kişinin oturduğu apartman tahliye edildi.

Yayınlanma: 14:08 - 12 Ekim 2022 Güncellenme:
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İncedayı Mahallesi’nde arsa üzerindeki inşaat çalışmaları nedeniyle bitişiğindeki 5 katlı binanın temelinde kayma oldu. İhbarla bölgeye polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yıkılma tehlikesine karşı çevrede güvenlik önlemi aldı. 3 dairesinde 8 kişinin oturduğu 5 katlı apartman, tahliye edildi.

Vinçle destek verilen bina için geçici temel sağlamlaştırma çalışması başlatıldı. (DHA)

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