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Tanker koyun sürüsüne daldı: 22 koyun telef oldu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akaryakıt yüklü tankerin daldığı koyun sürüsünde 22 koyun telef olurken çoban yaralandı.

Yayınlanma: 07:36 - 30 Nisan 2022 Güncellenme:
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Tanker koyun sürüsüne daldı: 22 koyun telef oldu

Alınan bilgilere göre, Ahmet Özer yönetimindeki akaryakıt yüklü tanker, Siverek-Diyarbakır kara yolu 5. kilometresinde F.A'ya ait koyun sürüsüne daldı.

Kazada 22 koyun telef olurken tankeri fark eden çoban yolun karşısına geçmeye çalışırken yere düşerek kafasından yaralandı.

Yaralanan çobana sağlık ekiplerince müdahale edilirken, kaza nedeniyle kara yolu bir süre ulaşıma kapandı.

Kazada telef olan hayvanların kaldırılmasının ardından aksayan trafik, çalışmaların ardından normale döndü. (İHA)

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