Sobadan zehirlenen Yasemin ile bebeği yan yana toprağa verildi

Antalya'nın Serik ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybeden Yasemin Yüceay (34) ile 1 yaşındaki oğlu Yasin, memleketleri Mardin'de gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandılar.

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Serik ilçesi, Kadriye Mahallesi’nde geçen cumartesi saat 19.30 sıralarında 4 kişilik ailenin bulunduğu evden ses gelmediğini fark eden komşuları, Ferhat (41) ile Yasemin Yüceay çiftini telefonla aradı.

Daha sonra çiftin kapısını da çalan komşuları, karşılık alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Eve giren polis ekipleri, Yasemin Yüceay’ı yüzüstü yatakta, Ferhat Yüceay’ı mutfaktaki bazada, çocukları İkra’yı (5) yer yatağında, bebekleri Yasin’i ise beşikte buldu.

KARANTİNADA OLDUKLARI BELİRLENDİ

Sağlık ekipleri, Yasemin Yüceay ile bebeği Yasin’in yaşamını yitirdiğini belirledi. Zehirlenen baba ile kızı da ambulansla iki farklı hastaneye kaldırıldı. Anne ile oğlunun cenazesi ise savcının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ferhat Yüceay’ın Belek’te beş yıldızlı bir otelde çalıştığı, PCR testinin pozitif çıkması nedeniyle çalışmayan eşi Yasemin ve çocuklarıyla birlikte karantinada oldukları belirlendi.

Anne ile oğlunun cenazeleri, dün Yasemin Yüceay’ın kardeşi Yasin Abaş tarafından morgdan alındı. Cenazeler, defin için uçakla Mardin Havalimanı’na getirildi. Yakınları tarafından alınan cenazeler, daha sonra kırsal Dara Mahallesi’ne götürüldü. Mahalle camisinde kılınan namazın ardından anne ile oğlunun cenazeleri, gözyaşları içinde ve yan yana defnedildi. Bu arada evde eşi ve oğlu ile zehirlenip hastaneye kaldırılan Ferhat Yüceay (41) ile 5 yaşındaki kızı İkra’nın ise hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi.