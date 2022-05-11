Sokak ortasında kalaşnikof ve tabancalı saldırı

Adana'da sokakta yürürken yanına yaklaşan motosiklet üzerindeki kimliği belirsiz iki kişinin kalaşnikof ve tabancalı saldırısına uğrayan Nurullah Kaçar, bacağından ve kolundan yaralandı.

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Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi’nde meydana geldi. Evinin yakınındaki sokakta yürüyen Nurullah Kaçar, motosiklet ile yanına yaklaşan iki kişinin kalaşnikof ve tabancalı saldırısına uğradı.

Bacağından ve kolundan yaralanan Kaçar, sokaktaki bir eve sığınırken, şüpheliler ise motosiklet ile olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Kaçar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekibi, 4 adet tabanca, 10 adet de kalaşnikof kovanı bulundu. Boş kovanlar, kriminal inceleme için emniyete götürüldü.

İKİ ŞÜPHELİ YAKALANDI

Öte yandan motosikletle polisten kaçarken kaza yapan iki şüpheli, kalaşnikof marka piyade tüfeği, iki boş şarjör ve kutu içinde 100 mermi ile yakalandı.

Ara sokakta plakasız motosiklet üzerinde iki kişiyi kalaşnikof marka piyade tüfeği ile giderken fark eden polis ekibi, ‘dur’ ihtarında bulundu.

Polisin ihtarına aldırmayan şüpheliler, kaçmaya başladı. Polisin takibi sırasında sürücüsünün kontrolünü kaybettiği motosiklet devrildi. Kazanın ardından yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheliler, uzaklaşamadan kıskıvrak yakalandı.

Devrilen motosikletin çevresinde yapılan aramada ise kalaşnikof marka tüfek, iki boş şarjör ve kutu içinde 100 mermi ele geçirildi.

Silah ve mühimmatlar, olay yerinde yapılan incelemenin ardından emniyete götürüldü.(DHA)

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