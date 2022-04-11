Sokakta kanlı infaz! 2 ölü
Iğdır’da motosikletle seyir halindeki 2 kişi uğradıkları silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Merkeze bağlı Halfeli beldesi kırsalında motosikletle seyir halindeki Kemal Aras ve arkadaşı Yaşar Karadağ, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğradı.
ABİSİNİ ARADI, ‘VURULDUK’ DEDİ
Vurulan gençlerden Aras, kardeşini arayarak saldırıya uğradıklarını yaralandıklarını söyledi. Olay yerine gelen ve Karadağ ve Aras'ı hareketsiz halde bulan akrabaları, jandarma ve polis ekiplerine haber verdi.
İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerine gelen güvenlik güçleri sevk edilirken, sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Aras ve Karadağ'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ekiplerin bölgede incelemeleri devam ederken, saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanması için çalışma başlatıldı. İHA