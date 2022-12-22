Abone Ol

Alkollü sürücü, park halindeki 4 otomobile çarptı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, bir sürücü otomobiliyle park halindeki 4 araca çarparak zarar verdi. Olay anı ise bir kişi tarafından görüntülenirken, sürücünün alkollü olduğu öne sürüldü. 

Yayınlanma: 08:42 - 22 Aralık 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

Olay, Bayraklı ilçesine bağlı Mahsuroğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen kimliği öğrenilemeyen bir sürücü, otomobili ile park halinde bulunan 4 otomobile çarparak zarar verdi.

Sürücünün otomobillere çarptığı anlar, bir kişi tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde, otomobili ile ilermeye çalışan sürücü, manevra yaparak park halindeki otomobillere çarpıyor. Çevredekilerin durmasını söylemesine rağmen sürücü, otomobil ile hızla olay yerinden uzaklaşıyor. (DHA)

Bursa'da 'alkol' tartışması: Tabancayla vurup, kabzasıyla darbetti İlginizi Çekebilir Bursa'da 'alkol' tartışması: Tabancayla vurup, kabzasıyla darbetti
Bursa cep telefonu izmir otomobil
X Reklam