Alkollü sürücü, park halindeki 4 otomobile çarptı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, bir sürücü otomobiliyle park halindeki 4 araca çarparak zarar verdi. Olay anı ise bir kişi tarafından görüntülenirken, sürücünün alkollü olduğu öne sürüldü.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Olay, Bayraklı ilçesine bağlı Mahsuroğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen kimliği öğrenilemeyen bir sürücü, otomobili ile park halinde bulunan 4 otomobile çarparak zarar verdi.

Sürücünün otomobillere çarptığı anlar, bir kişi tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde, otomobili ile ilermeye çalışan sürücü, manevra yaparak park halindeki otomobillere çarpıyor. Çevredekilerin durmasını söylemesine rağmen sürücü, otomobil ile hızla olay yerinden uzaklaşıyor. (DHA)