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Ankara’da otomobil ve yolcu minibüsü çarpıştı: 7 yaralı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, otomobil ile yolcu minibüsünün çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Yayınlanma: 15:44 - 21 Aralık 2022 Güncellenme:
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Ankara’da otomobil ve yolcu minibüsü çarpıştı: 7 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Ankara Bulvarı’nda meydana geldi. Ankara yönüne giden Nuri D. yönetimindeki 06 BCD 234 plakalı otomobil ile aynı yöndeki Çubuk-Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Esenboğa Yerleşkesi hattında çalışan Kasım K.’nin kullandığı 06 CDV 30 plakalı yolcu minibüsü çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ile eşi Elmas D. ve minibüste bulunan 5 yolcu, yaralandı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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Ankara Cumhuriyet kaza Malatya otomobil Polis Sağlık Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
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