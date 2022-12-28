Abone Ol

Bursa’da otomobil, bariyerlere çarptı: 1’i bebek, 1’i çocuk 6 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kontrolden çıkarak savrulan otomobil, bariyerlere çarptı. Kazada 1'i bebek, 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.

Yayınlanma: 12:06 - 28 Aralık 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Bursa’da otomobil, bariyerlere çarptı: 1’i bebek, 1’i çocuk 6 yaralı

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında, Bursa- Ankara yolu İnegöl girişinde meydana geldi. Bursa’dan İnegöl’e giden Salih D. yönetimindeki 16 AEM 483 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak savrulup, bariyerlere çarptı.

Kazada sürücü ile araçtaki Seda D. (31), Osman G. (24), Özge İ. (24), Eylül D. (1) ve Melek D. (3) yaralandı.

İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

Sivas'ta zincirleme kaza: 1'i polis 4 yaralı İlginizi Çekebilir Sivas'ta zincirleme kaza: 1'i polis 4 yaralı
Ankara Bebek Bursa Çocuk İnegöl kaza otomobil Polis Sağlık Sivas
X Reklam