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Eskişehir’de kız öğrencilere cinsel taciz şüphelisi tutuklandı

Eskişehir'de okul çevrelerinde kız çocuklarına cinsel tacizde bulunduğu tespit edilip gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

Yayınlanma: 13:55 - 27 Aralık 2022 Güncellenme:
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Eskişehir’de kız öğrencilere cinsel taciz şüphelisi tutuklandı

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, okulların çevresinde dolaşarak kız çocuklarına cinsel organını göstererek tacizde bulunduğu tespit edilen 1 şüphelinin tutuklandığını açıkladı.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, “Okul çevresinde kız çocuklarına teşhir suretiyle cinsel tacizde bulunan şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nda alınan ifadesinden sonra tutuklanması talebi ile sevk edildiği Eskişehir Sulh Ceza Hakimliği’nce ‘Teşhir suretiyle çocuğa karşı zincirleme şekilde cinsel taciz’ suçundan tutuklanarak 27 Aralık 2022 tarihinde cezaevine gönderilmiştir” denildi. (DHA)

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