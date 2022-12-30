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İzmit’te tepki çeken görüntü: Halk otobüsü şoförü, seyir halindeyken dizi izledi

İzmit'te halk otobüsü şoförü seyir halindeyken cep telefonundan dizi izledi. O anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada tepki çekti.

Yayınlanma: 11:35 - 30 Aralık 2022 Güncellenme:
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İzmit’te tepki çeken görüntü: Halk otobüsü şoförü, seyir halindeyken dizi izledi

İzmit’te bir halk otobüsü şoförünün D-100 Karayolu üzerinde seyir halindeyken, direksiyonun arkasında bıraktığı cep telefonundan dizi izlemesi bir yolcu tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntü tepki topladı. Bir taraftan dizi izleyen, bir taraftan yolculuğa devam eden, sürücünün rahat tavırları dikkat çekti. (DHA)

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