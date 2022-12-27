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Milli karateciyi bıçaklayan 2 kişi adliyede

İzmit'te milli karateci Umut Eren Gündoğ'un bıçaklanmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Yayınlanma: 16:25 - 27 Aralık 2022 Güncellenme:
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Milli karateciyi bıçaklayan 2 kişi adliyede

İzmit’te bir turnuvaya katılan Bursa Büyükşehir Belediyespor sporcusu milli karateci Umut Eren Gündoğ, dün akşam Hürriyet Caddesinde yürürken bir kişi tarafından sırtından ve kalçasından bıçaklandı.

Gündoğ’u börekçiden çaldığı bıçak ile yaraladıktan sonra kaçan Enes Can A. (19) ile yanındaki E.A., İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Şüphelilerin, emniyetteki ifadelerinde Gündoğ ve arkadaşlarının olaydan yaklaşık yarım saat önce çıkan kavgada kendilerini dövdüğünü, sonrasında tekrar karşılaştıklarında sinirlenerek bıçakla saldırdıklarını söyledikleri öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldıktan sonra ameliyata alınan milli karateci Umut Eren Gündoğ’un hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Ameliyatın ardından yoğun bakıma alınan Gündoğ’un, ilerleyen saatlerde servise alınması bekleniyor. (DHA)

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