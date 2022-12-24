Trabzon’da 60 metreden dereye düşen kadın öldü
Trabzon'un Arsin ilçesinde fındık bahçesinde temizlik yaparken dengesini kaybedip metre yüksekten dere yatağına düşen Fatma Er hayatını kaybetti.
Mevkisinde meydana geldi. Fındık bahçesinde temizlik yapan Fatma Er, dengesini kaybedip yaklaşık 60 metreden dere yatağına düştü. İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi.
Dere yatağına inen ekipler, Fatma Erin yaşamını yitirdiğini belirledi. Fatma Erin cenazesi, otopsi için adli tıp kurumunun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)