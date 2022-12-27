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Uşak’ta evde çıkan yangında 1’i çocuk 3 kişi dumandan etkilendi

Uşak'ta bir evde çıkan yangında 1'i çocuk 3 kişi dumandan etkilendi.Fevzi Çakmak Mahallesi 1. Dirgen Sokak'taki 3 katlı apartmanın 2. katında yaşayan M.A'nın evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yayınlanma: 09:23 - 27 Aralık 2022 Güncellenme:
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Uşak’ta evde çıkan yangında 1’i çocuk 3 kişi dumandan etkilendi

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangında mahsur kalan M.A. ile eşi Ç.A. ve oğlu 8 yaşındaki Ö.A. apartman sakinleri tarafından binadan çıkarıldı.

Dumandan etkilenen aile bireyleri Uşak Devlet Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu evde maddi hasar oluştu. (AA)

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