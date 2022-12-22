Yunanistan’ın geri ittiği 43 göçmen kurtarıldı: 1’i hamile, 2 kadının cesedine ulaşıldı

İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı, Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında Yunan unsurları tarafından geri itilen 43 düzensiz göçmenin kurtarıldığını, biri 5 aylık hamile, 2 kadının cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

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Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, “21 Aralık 2022 tarihinde saat 06.38’de Aydın ili Kuşadası ilçesi açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğunun bildirilmesi üzerine bölgeye derhal 1 Sahil Güvenlik botu sevk edilmiştir. Tespit edilen lastik bot içerisindeki 43 düzensiz göçmen sağ olarak kurtarılmış, biri 5 aylık hamile olduğu beyan edilen 2 kadın düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştır” denildi.

Kurtarılan göçmenlerden alınan ilk ifadelere ilişkin, “Yunan Sahil Güvenliği tarafından Sisam Adası önlerinde durdurulup, motorlarının alındığı, botlarının halatla çekilerek sürüklendikleri, denizin çok dalgalı olduğu ve sürüklendikleri esnada botlarının su almaya başladığı belirtildi. Ardından ikinci bir Yunan unsuru tarafından yaratılan dalgalarla Türk karasularına itilmeye çalışıldıkları, bu esnada botlarının daha fazla su aldığı ve kargaşa yaşandığı bilgisi alınmıştır. Olay ile ilgili başlatılan soruşturma devam etmektedir” ifadelerine yer verildi. (DHA)