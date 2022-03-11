Sosyal medyada gündem olan su tankeri sürücüsüne ceza

İstanbul’da bir su tankerinin yolda ilerlerken, su boşaltması sosyal medyada gündem olmuştu. Polis o su tankerinin sürücüsüne işlem yaptı. Toplam 835 lira ceza kesilen sürücünün "İnşaat alanına su boşalttım. Vanayı açık unuttum" dediği öğrenildi.

Habip ATAM

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Ataşehir’de 10 Mart günü bir tankerin su boşaltarak yolda seyrettiği görüntüleri gündem oldu. Yaşanan olayla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan araştırmalarda görüntülerdeki araç sürücüsünün K.T. olduğu belirlendi. Sivil trafik ekipleri bugün K.T.’nin adresine giderek işlem yaptı.

VANAYI AÇIK UNUTTUM

K.T.’nin olayla ilgili sözlü beyanında “inşaat alanına su boşalttıktan sonra suyun bittiğini düşünerek yola çıktım ve vanaları kapatmayı unuttum” dediği öğrenildi.

835 LİRA CEZA

K.T.’ye 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun “Yükü, karayoluna dökülecek saçılacak, sızacak şekilde yüklemek” içerikli 65/1H maddesi gereğince 408 TL ve “Muayene yaptırmamak” içerikli 34/A maddesi gereğince 427 TL olmak üzere toplam 835 TL idari para cezası işlemi uygulandığı öğrenildi.

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