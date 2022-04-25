Sosyal medyada küfürleşen gençlerin kavgasında kan aktı

Denizli’de sosyal medyada küfürleşen 2 genç, arkadaşlarını da toplayarak ara sokakta birbirine girdi. Bıçakların çekildiği kavgada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

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Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi’nde Mahmut A. (24) ile Hakan K. (22) arasında sosyal medyada karşılıklı olarak tartışma çıktı. Birbirlerine küfürler savuran 2 genç, arkadaşlarını toplayarak belirlediği noktaya geldi.

Burada başlayan sözlü tartışmanın ardından 15 kişilik iki grup birbirine bıçak ve yumruklarla saldırdı. Kavgada Mahmut A. vücuduna isabet eden 3 bıçak darbesiyle ağır yaralanırken, yanında çağırdığı Yusuf D. (19) ise elinden ve belinden bıçaklandı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İKİ KARDEŞ ARANIYOR

Olay yerine gelen sağlık görevlileri ağır yaralanan Mahmut A.'yı ve Yusuf D.'yi Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı. Bölgede kalan 2 gencin ifadesine başvuran görevliler, olayın şüphelisi olan Hakan K. ve kardeşi Muhammed K.'nin (16) yakalanması için çalışma başlattı.

Kısa süre sonra güvenlik güçleri kardeşleri olay yerine yaklaşık 3 kilometre uzaklık bulunan Merkezefendi ilçesinde bağlı Sırakapılar Mahallesinde yakaladı. Gözaltına alınan gençlerin işlemlerinin sürüdüğü öğrenildi.

Öte yandan, hastaneye kaldırılan Mahmut A.'nın durumunun kritik olduğu, Yusuf D.'nin ise tedavisinin sürüdüğü belirtildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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