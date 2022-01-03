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Sosyal medyada Türk kadınına hakaret eden Suriye uyruklu 2 kişi gözaltında

Sosyal medyada bir kişiyle yaptığı görüntülü konuşmada, Türk kadınlarına küfür eden Suriye uyruklu 2 şahıs, polisin araştırması sonucu İzmir ve Aydın'da gözaltına alındı.

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Sosyal medyada Türk kadınına hakaret eden Suriye uyruklu 2 kişi gözaltında

Suriye uyruklu 2 kişi, bir Türk erkeği ile gerçekleştirdiği video görüşmesi sırasında Türk kadınlarına hakaretlerde bulundu. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından konuşmaya tepki yağdı.

Görüntüleri izleyen polis ekipleri de harekete geçerek soruşturma başlattı. Yapılan araştırma sonucu Türk kadınlarına hakaret eden Suriye uyruklu M.E.A. İzmir’de, K.S.A. ise Aydın’ın Didim ilçesinde polis tarafından gözaltına aldı. DHA

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