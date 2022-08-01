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Sulama kanalına düşen Mahmut, 30 kilometrelik alanda aranıyor

Şanlıurfa'da koyunları otlatırken dengesini kaybedip sulama kanalına düşen 14 yaşındaki Mahmut Devizan'ı bulmak için ekipler, 30 kilometrelik alanda arama çalışması yapıyor.

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Sulama kanalına düşen Mahmut, 30 kilometrelik alanda aranıyor

Olay, dün akşam saatlerinde Şeyhçoban Mahallesinde meydana geldi. Mahallenin yakınından geçen Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalının kenarında koyun otlatan Mahmut Devizan, ayağının kayması sonucu suya düşerek akıntıya kapıldı. Çocuğun kanala düştüğünü görenler, durumu jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerine bildirdi.

İhbarla olay yerine gelen dalgıç polisleri arama çalışması başlattı. Havanın kararması ile dün sonlandırılan aramalar, bu sabah yeniden başlatıldı. Mahmut Devizan’ın düştüğü bölgede 30 kilometrelik alanda devam eden arama çalışmalarında şu ana kadar sonuç alınamadı. Ekiplerin çalışması sürerken, çocuğun yakınlarının da sulama kanalı kenarında bekleyişi devam ediyor.(DHA)

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