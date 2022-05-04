Tacizle suçlanan iki kişi bıçaklandı

İstanbul'da yolda yürüyen genç kız, iddiaya göre bir grup tarafından taciz edildi. Mahalle sakinleri tacizle suçlanan üç kişiden ikisini bıçakladı.

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Olay bugün saat 00.45 sıralarında Esenyurt’a bağlı Battalgazi Mahallesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre üç kişilik bir grup, yolda yürüyen genç kıza taciz girişiminde bulundu.

Bu durumu fark eden mahalleli, tacizle suçladıkları gruptaki iki kişiyi bıçakladı. Olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bıçaklanan şahıslar hastaneye kaldırdı. Emniyet ekipleri kavgaya karışan kişileri gözaltına alırken, olayla ilgili araştırmanın sürdürüldüğü öğrenildi.