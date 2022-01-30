Takla atan otomobil ticari taksiye çarptı
İstanbul Üsküdar’da cadde üzerinde seyir halinde olan otomobil kontrolünü kaybederek refüje çıktı. Refüje çıkarak takla atan otomobil karşı şeritten geçen ticari taksiye çarparak durabildi. Kazada taksi şoförü hafif şekilde yaralandı.
Kaza, Üsküdar Nuhkuyusu Caddesi ile Dr. Eyüp Aksoy Caddesi'nde Karacaahmet Sultan Cemevi önündeki kavşakta saat 03.40 sıralarında meydana geldi.
Otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol ortasında bulunan refüje çıkarak takla attı. Refüje çıkarak takla atan otomobil, Nuhkuyusu Caddesi üzerinde seyir halinde olan Mustafa Turan kontrolündeki Hyundai marka otomobilin kaput kısmına düşerek yol kenarına savruldu. Kazada ticari taksi şoförü Mustafa Turan hafif şekilde yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri trafiği kontrollü olarak kapatırken, sağlık ekipleri yaralı taksi şoförü Mustafa Turan hastaneye kaldırdı. Kaza yapan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafiğe kapanan caddede trafik normale döndü.