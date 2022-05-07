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Taksi ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada

Ankara'da otomobilin, taksi ile çarpışıp duvara çarptığı anlar, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayınlanma: 08:50 - 07 Mayıs 2022 Güncellenme:
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Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Keçiören ilçesi Güçlükaya Mahallesi Çekirge Caddesi’nde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil, sola dönüş yaparken taksiyle çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki merdivenlerden düşerek, dükkanın duvarına çarptı. Taksi ve otomobilin hasar gördüğü kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

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