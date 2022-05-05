Tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Adana'nın Ceyhan ilçesinde H.Ç., kendisine küfrettiğini iddia ettiği arkadaşı İbrahim Cevheri , bıçaklayarak öldürdü.

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Olay, Ceyhan Sanayi Sitesi 1. Blok’ta meydana geldi. Bir atölyede alkol alan İbrahim Cevher ile H.Ç. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.Ç., Cevheri çeşitli yerlerinden bıçaklandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, İbrahim Cevher’in yaşamını yitirdiği belirlendi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamera görüntüleri ve yaptığı çalışmalar sonrası şüpheli H.Ç.’yi suç aleti bıçakla yakaladı. Gözaltına alınan H.Ç.’nin ifadesinde, alkol alırken İbrahim Cevher’in kendisine küfrettiğini, tartıştıklarını ve bir anlık öfkeyle olayı gerçekleştirdiğini söylediği belirtildi. H.Ç.’nin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)

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