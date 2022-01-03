Tartıştıkları genci sokak ortasında dakikalarca darp ettiler

İstanbul Esenyurt’ta bir grup, tartıştıkları genci sokak ortasında dakikalarca dövdü. Yerde tekme ve tokatların hedefi olan genç, her ne kadar kaçmaya çalışsa da darp edilmekten kurtulamadı.

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Sultaniye Mahallesi'nde geçtiğimiz gün akşam saatlerinde bilinmeyen bir sebepten ötürü bir grup, tartıştıkları bir genci kovalamaya başladı. Daha fazla kaçamayan genç, bir süre sonra tekme ve tokatların hedefi oldu.

Dakikalarca sokak ortasında darp edilen genç, her ne kadar kaçmaya çalışsa da dayak yemekten kurtulamadı. Durumu fark eden mahalle sakinleri darp edilen genci güçlükle şahısların elinden kurtardı. Yaşanan kavga anları ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.