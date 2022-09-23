Tatil beldesine uyuşturucu sokarken yakalandılar

Muğla’nın Bodrum ilçesinde şehir girişinde polisin uygulama yaptığı alanda durdurulan otomobilde piyasa değeri 200 bin TL olan uyuşturucu ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Torba Mahallesi'ndeki şehir girişinde polis uygulama noktasında yapılan şok denetimlerde arama yapılan bir otomobilde 305 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Uyuşturucu maddesinin piyasa değerinin 200 bin TL olduğu belirtilirken otomobilde bulunan R.A., A.G., S.Ş. ve Y.Ö . isimli kişiler uyuşturucu ticareti şüphesi ile gözaltına alınarak Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Konuyla ilgili soruşturma ve ifade almanın devam ettiği, ardından şüpheli 4 kişinin adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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