Tatile gelen Rus turist odasında ölü bulundu
Muğla’nın Bodrum ilçesine tatile gelen Rus turist ülkesine döneceği gün odasında ölü bulundu.
Muğla'nın Bodrum ilçesine iki hafta önce eşi ile birlikte Bardakçı Koyu'ndaki bir otele tatile gelen 71 yaşındaki Rus Turist Aleksander Sternin bugün öğle saatlerinde ülkesine dönecekti.
EŞİ FARK ETTİ
Sabah odasında kahvaltıya hazırlanan eşinin uyandıramadığı ve hareketsiz yatan Sternin için otele sağlık ekibi çağrıldı. Otele gelen sağlık ekipleri yaptıkları muayenede Sternin'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Polisin incelemesinin ardından Sternin'in cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.