Haberler - Günün İçinden

Tekirdağ’da 870 litre sahte şarap ele geçirildi

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 870 litre sahte şarap ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Tekirdağ’da 870 litre sahte şarap ele geçirildi

Malkara İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesi ekipleri yaptıkları çalışmayla kırsal Küçükhıdır Mahallesi’nde yaşayan İ.C.'nin (55), evinde sahte içki bulunduğunu belirledi.

Evde arama yapan jandarma, bidonlar ve şişeler içinde satışa hazır 870 litre sahte şarap ile 1 üzüm sıkma makinesi ele geçirdi. İ.C., gözaltına alındı. (DHA)

Malkara'da 800 litre sahte içki ele geçirildi İlginizi Çekebilir Malkara'da 800 litre sahte içki ele geçirildi

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Tekirdağ