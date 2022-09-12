Tekirdağ’da ateş açtığı eşini yaralayan koca, 1 ay sonra yakalandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, geçen ay tartıştığı eşi A.K.'ye tabancayla ateş açarak yaralayan Emrah K., jandarma tarafından yakalandı.

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Çerkezköy’ün Kızılpınar Mahallesi İstiklal Caddesi Beydoğan Sokak’taki bir apartmanın 3’üncü katında 13 Ağustos’ta meydana gelen olayda 1 çocukları olan A.K. ile eşi Emrah K., tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Emrah K., üzerindeki tabancayı çıkarıp, eşine doğru ateş açtı. Merminin başını sıyırarak yaraladığı A.K., kaçarak balkondan atladı.

Apartmanın altındaki iş yerlerinin terasındaki beton zemine düşen A.K., kaldırıldığı Çerkezköy Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Tedavisi tamamlanan A.K., bir süre önce taburcu edildi.

Olayın ardından kaçan Emrah K., jandarma ekiplerinin çalışmasıyla saklandığı evde suç aleti silah ve bir miktar uyuşturucu ile yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emrah K., kendisini görüntüleyen gazetecilere, “Kafanıza göre haberleri yazıp çizmeyin. İnsanların hakkında olur olmaz şeyler yazmayın. Doğruları yazın” dedi. Emrah K.’nin savcılıktaki işlemleri sürüyor. (DHA)

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