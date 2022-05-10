Teknik hırsızlar daha fazla kaçamadı

Denizli'de Enerya'nın kıyafetlerini giyerek, kendilerine teknik servis görünümü verip binlerce doğalgaz topraklama çubuklarını çalan hırsız kardeşler, film gibi operasyonla saklandıkları evlerinde yakalandı.

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Denizli'de son zamanlarda artan hırsız yöntemi adeta pes dedirtti. Binlerce vatandaştan gelen ihbarlar üzerine incelenen kameralarda 2 şüphelinin elektrik kaçağını engellemek amacıyla kullanılan topraklama çubuğunu kendilerine teknik servis görünümü verip çaldıkları ortaya çıktı.

Enerya’nın kıyafetlerini giyen yelekli şebekenin yakalanması için ekipler düğmeye bastı. Binlerce vatandaşı mağdur eden hırsızların E.Ç. (38) ve C.Ç. (41) isimli kardeşler olduğunu belirleyen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, titiz çalışmalar sonucu şüphelileri saklandığı evde film gibi operasyonla yakaladı. İşlemleri için emniyete götürülen hırsız kardeşler, ifadelerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

ÇUBUKLARIN DEĞERİ 800-1000 TL ARASINDA

Binlerce kişinin mağdur olduğunu belirten Şenol Çetin, “Akşam geldiğimde doğalgaz kutusunun ve vanasının açık olduğunu gördüm. Bunla ilgili gereken şirketi aradığımda bunla ilgili çalışma olmadığını söylediler. Komşular doğalgaz bakır saplamasının çalındığını söylediler. Binamız kamerayla izlendiği için kayıtları incelediğimizde 2 şüphelinin yelek giyerek çaldığını gördük. Şikayette bulunduk ve gereken yerlere şikayetimizi yaptık. Kablo binadaki fazla elektrik akımı topraklama yapıyor ve değeri yaklaşık 800-1000 TL var” dedi. (İHA)

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