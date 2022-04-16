Telefonda 790 bin lira dolandırdılar

Çanakkale'de N.Ö. (52) adlı kadını telefonla arayıp kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp yaklaşık 500 bin liralık ziynet eşyası ile 290 bin TL dolandıran 4 şüpheli yakalandı. Ele geçirilen ziynet eşyası ile para, N.Ö.ye teslim edildi.

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N.Ö.’yü dün telefonla arayan kişiler, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp, kimlik bilgilerinin kötü niyetli kişiler tarafından ele geçirildiğini söyledi.

N.Ö.nün güvenini kazanan şüpheliler, yaklaşık 500 bin lira değerindeki ziynet eşyasını aldı, bankadaki 290 bin TL’sini de hesaplarına havale ettirdi.

Ekiplerin çalışmasıyla Mehmet K. (47) ve Ersin K. (36) Çanakkale’de, Fuat D. (45) ve Şakir G. (33) ise Tekirdağ’da düzenlenen operasyonla yakalanıp gözaltına alındı. Dolandırdıkları ziynet eşyası ele geçirildi, banka üzerinden gönderilen 290 bin TL’ye de bloke kondu.

Yapılan çalışmayla şüphelilerin kentte 81 yaşındaki bir erkeği de aynı yöntemle 300 bin TL dolandırmasını polis engelledi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi. (DHA)