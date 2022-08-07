TEM otoyolunda TIR devrildi, yol trafiğe kapatıldı
TEM Otoyolu Gümüşova rampalarında meydana gelen trafik kazasında devrilen TIR sebebi ile yol trafiğe kapatıldı.
Kaza TEM otoyolu Gümüşova rampalarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara'dan aldığı plastikleri Kosova'ya götüren Miftari Albian (27) idaresindeki 06 783 FE plakalı Mercedes marka TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile devrildi.
Devrilen TIR sebebi ile TEM otoyolu İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. İstanbul istikametine gidecek olan sürücüler ise Gölyaka gişelerden çıkarılarak D-100'e yönlendirildi.
Kazada TIR sürücüsü hafif yaralanırken, polis ekiplerinin 2 saatlik yoğun çalışması sonrasında otoyol 2 şeritli trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)