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Ters yönde giden traktör ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kars'ta ters yönde giden traktör ile TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Yayınlanma: 07:25 - 09 Ekim 2022 Güncellenme:
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Kars’ın Arpaçay ilçesinde Erhan Demir (42) yönetimindeki traktör, ters yönde ilerlediği sırada karşıdan gelen Yaşar A. idaresindeki TIR’la çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle TIR karşı şeride geçerek şarampole devrildi. Vatandaşların ihbarıyla bölgeye 112 Acil Servis, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

TIR’da sıkışan sürücü ekiplerin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı. Yaralı iki sürücü Arpaçay Devlet Hastanesine kaldırıldı. Traktör sürücüsü Demir, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. (AA)

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