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Tezgahtan beğendikleri elbiseleri çalan 4 çocuk yakalandı

Antalya'da, turistik çarşıda mağazaların önünde brandayla örtülü tezgahtan elbise seçip beğendiklerini çalan, yaşları 12 ile 14 arasında değişen 4 çocuk, polis tarafından yakalandı.

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Tezgahtan beğendikleri elbiseleri çalan 4 çocuk yakalandı

Manavgat ilçesinde, 30 Aralık’ta gece saatlerinde, çocuk şüphelilerin kapalı çarşıdaki mağazaların önündeki brandaların altından kıyafetleri çaldıkları anlar, kameraya yansıdı.

Şüphelilerden 1’i gözcülük yaparken, 3’ünün ise mağazaların önündeki brandaların altından giysileri seçtiği görüldü.

Şüpheliler, beğendikleri giysileri alıp beğenmediklerini yere atarak mağazanın önünde ayrıldı.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla şüpheliler yakalandı. Güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesiyle tespit edilen Y.K. (12), R.K. (13), E.D. (14) ve B.D. (14), Çocuk Büro Amirliği’ndeki işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi. (DHA)

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