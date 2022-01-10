TIR, kayıt merkezini dağıttı, yaralılar var

Gemlik'te bulunan Serbest Bölge TIR bekleme sahasında meydana gelen kazada, yabancı plakalı bir tır prefabrik binayı yıktı. Kazada 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, kayıt merkezi olarak kullanılan prefabrik binaya çarpan yabancı plakalı TIR, manevra esnasında konteynerin çatısını devirdi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve ambulas sevk edilirken, 3 kişinin hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Yaralılar ambulanslarla Gemlik Devlet Hastanesine kaldırılırken, kazayla alakalı soruşturma sürdürülüyor. (İHA)

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