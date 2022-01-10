Haberler - Günün İçinden

TIR, kayıt merkezini dağıttı, yaralılar var

Gemlik'te bulunan Serbest Bölge TIR bekleme sahasında meydana gelen kazada, yabancı plakalı bir tır prefabrik binayı yıktı. Kazada 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
TIR, kayıt merkezini dağıttı, yaralılar var

Alınan bilgiye göre, kayıt merkezi olarak kullanılan prefabrik binaya çarpan yabancı plakalı TIR, manevra esnasında konteynerin çatısını devirdi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve ambulas sevk edilirken, 3 kişinin hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Yaralılar ambulanslarla Gemlik Devlet Hastanesine kaldırılırken, kazayla alakalı soruşturma sürdürülüyor. (İHA)

Alkollü sürücü, polisten kaçarken kaza yaptı... İlginizi Çekebilir Alkollü sürücü, polisten kaçarken kaza yaptı...

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Adana kaza Polis