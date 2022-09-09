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TIR ve kamyon birbirine girdi: 1 ölü

Düzce'de TIR'a arkadan çarpan kamyonun sürücüsü Hakan Gürsoy (24) hayatını kaybetti.

Yayınlanma: 08:52 - 09 Eylül 2022 Güncellenme:
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Kaza, gece saatlerinde TEM Otoyolu Gölyaka mevkisinde meydana geldi. Hakan Gürsoy idaresindeki 34 ELA 907 plakalı kamyon, Suat Durmuş (42) idaresindeki 06 BRT 447 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Şoför kabininde sıkışan Gürsoy, olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbarla gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan cenaze, morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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