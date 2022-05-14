TIR’a arkadan çarpan otobüsün sürücüsü direksiyonda sıkıştı

İstanbul Çatalca'da, otobüs, park halindeki TIR'a arkadan çarptı. Savrulan otobüsün bagaj kapağı da aynı yönde seyir halindeki otomobile çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

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Çatalca’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs, park halindeki TIR’a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otobüsün bagaj kapağı aynı yönde seyir halindeki otomobile çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında TEM Otoyolu Ahmediye Gişeleri, Büyükçekmece istikametinde yaşandı. İddiaya göre, İstanbul Havalimanı’nda personel taşımacılığı yapan Alaattin Çakı’nın kullandığı 34 LCZ 326 plakalı otobüs, gişeleri geçtikten sonra sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle, Gümrük sırası bekleyen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 81 ABU 870 plakalı TIR’a arkadan çarptı.

1 SAATLİK ÇALIŞMAYLA KURTARILDI

Çarpmanın etkisiyle otobüsün ön kısmı kullanılmaz hale gelirken, otobüs içinde sıkışan sürücü itfaiye ve jandarma ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı. Kazada otobüsün boş olması facianın önüne geçerken, park halindeki tırın şoförü ise hafif şekilde yaralandı.

“OTOBÜS HİÇ FRENE BASMADAN ÇARPTI”

Kazayı şans eseri hafif şekilde atlatan Aladdin Sügür, “Aracı eşim kullanıyordu. Ben sağ tarafta oturuyordum. Çatalca'dan beri beraber geliyorduk. Önümüzde gidiyordu azda süratli değildi. Bizim en büyük derdimiz gümrük araçlarının burada sıralanması. Otobüs hiç frene basmadan tıra arkadan vurdu. O sırada otobüsün kapısı bizim araca çarptı. Camdan neredeyse aracın içine girecek şekilde çarptı. Allah'tan kaportada sorun oldu. Şoför arkadaş sıkışık vaziyetteydi. İtfaiye, ambulans ve polis ekipleri geldiler” dedi. (İHA-DHA)