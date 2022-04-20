Toprak kaydı, dört bloklu sitedekiler korku içinde

Bilecik'te yaşanan toprak kayması nedeniyle dört bloklu site ve bir akaryakıt istasyonu tehlike altında.

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Bilecik’in Söğüt ilçesi Türkmenbaşı mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde bulunun ve Bilecik – Söğüt, Söğüt – Eskişehir’i birbirine bağlayan çevre yolu diye tabir edilen alandan toprak kayması yaşandı.

Yaşanan toprak kayması sonucu yaklaşık 300 kişinin oturduğu Eylül ve Edebali site sakinleri tehlike altında kaldı. Toprak kayması yola yaklaşık 10 metre kala dururken, yaşanan facia havadan dronla kaydedildi. Kaymanın yaşandığı alanda toprak üzerinde oluşan yarıkların yer yer 15-20 santimetre genişliğe kadar çıktığı görüldü.

Vatandaşlar yıllardır bu alanda ufaktan ufaktan toprak kayması yaşandığı anlatarak, bu sefer obruk oluşturacak şekilde yaşandığı söylediler. Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever konuyu Karayollarına iletirken, yetkililer alanda incelemelerde bulundu.

Öte yandan kaymanın yaşandığı alanın hemen yanında bir de akaryakıt ist

asyonu bulunuyor. İHA

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