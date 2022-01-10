Trafikteki tartışmada beyzbol sopasıyla saldırdığı iddia edilen taksici tutuklandı

TEM otoyolunda trafik tartışmasında beyzbol sopasıyla saldırdığı iddiasıyla gözaltına alınan taksici S.D., 'kasten yaralama' ve 'mala zarar verme' suçlarından tutuklandı.

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Kağıthane TEM Otoyolu 4. Levent sapağında taksici S.D., trafikte tartıştığı otomobil sürücüsüne saldırmıştı. İddiaya göre bagajından aldığı beyzbol sopasıyla otomobile defalarca vurarak zarar verdiği iddia edilen taksici S.D. otomobildeki üç kişiden birini de yaralamıştı.

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimliğini tespit ettiği taksici hakkında tutanak düzenlemişti. Aracı 15 gün süreyle trafikten men edilen ve 4 bin 70 lira trafik cezası yazılan taksici S.D.’nin şoför kartı da İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından süresiz iptal edilmişti.

İKİ SUÇTAN TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli S.D., İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Savcılık, şüphelinin ‘kasten yaralama’, ‘mala zarar verme’, ‘ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması’, ‘tehdit’ ve ‘hakaret’ suçlarından tutuklanmasını talep etti. Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen şüpheli S.D’nin ‘kasten yaralama’ ve ‘mala zarar verme’ suçlarından tutuklanmasına karar verildi. DHA