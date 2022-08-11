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Tren kazası: 20 inek ve 2 at öldü

Başkent’te şehir içi ulaşım sağlayan banliyö treninin karıştığı kazada, o sırada raylar üzerinde yer alan 20 inek ve 2 at öldü.

Yayınlanma: 13:56 - 11 Ağustos 2022 Güncellenme:
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Olay, Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana geldi. İddialara göre, Ankara-Polatlı arasında sefer yapan banliyö treni, Temelli mevkiinde hareket halinde iken, rayların üzerinde bulunan ineklere ve atlara çarptı. Trenin altında kaldığı ve belli bir mesafe boyunca sürüklendiği öğrenilen 20 inek ve 2 at olay yerinde öldü. Olay ile ilgili tahkikat devam ediyor. (İHA)

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