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Trenin çaptığı kamyonetin sürücüsü öldü

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde hemzemin geçitte yolcu treninin çarptığı kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

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Trenin çaptığı kamyonetin sürücüsü öldü

Halil Karakulak (41) idaresindeki, plakası henüz öğrenilemeyen kamyonete, Şekeroba Mahallesi yakınlarında kontrolsüz hemzemin geçitten geçtiği sırada Adana-Malatya seferini yapan yolcu treni çarptı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada yaralanan Karakulak, ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Türkoğlu Devlet Hastanesi’nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat ulaşıma kapatılan yol, TCDD’ye ait kurtarma ekipleri ve iş makinesi yardımıyla kamyonetin raylardan kaldırılmasıyla tekrar ulaşıma açıldı. (AA)

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