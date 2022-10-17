Trenin çaptığı kamyonetin sürücüsü öldü
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde hemzemin geçitte yolcu treninin çarptığı kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.
Halil Karakulak (41) idaresindeki, plakası henüz öğrenilemeyen kamyonete, Şekeroba Mahallesi yakınlarında kontrolsüz hemzemin geçitten geçtiği sırada Adana-Malatya seferini yapan yolcu treni çarptı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Kazada yaralanan Karakulak, ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Türkoğlu Devlet Hastanesi’nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat ulaşıma kapatılan yol, TCDD’ye ait kurtarma ekipleri ve iş makinesi yardımıyla kamyonetin raylardan kaldırılmasıyla tekrar ulaşıma açıldı. (AA)