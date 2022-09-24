Abone Ol

Tüfekle yaraladıktan sonra vurmaya devam etti

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, tartıştığı kişilerin yanına otomobille giden H.İ., pompalı tüfekle Ö.Ö.'yü yaraladıktan sonra kaçan grubun arkasından koşarak ateş etmeye devam etti. Bölgeye yakın olan polis memurlarının havaya ikaz ateşi açmasıyla olay son buldu.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Tüfekle yaraladıktan sonra vurmaya devam etti

Olay, 21 Eylül’de Cemal Paşa Mahallesi’nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan H.İ. ile Ö.Ö., yaptıkları telefon görüşmesinde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.İ., otomobille Ö.Ö. ve arkadaşlarının bulunduğu sokağa geldi. Otomobilden inerek pompalı tüfeğiyle ateş açan H.İ., Ö.Ö.’yü yaraladı.

Vücuduna saçmalar isabet eden Ö.Ö., arkadaşlarıyla birlikte kaçmaya başladı. H.İ. de gruba ateş açıp arkalarından koştuğu sırada çevredeki polis memurları müdahale etti. Tabancayla havaya uyarı ateşi açan polis memurları, H.İ.’yi gözaltına aldı. Yaralı Ö.Ö. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis merkezinde işlemleri tamamlanan H.İ., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. (DHA)

Pompalı tüfekle rastgele ateş açtı: 2'si çocuk 16 yaralı İlginizi Çekebilir Pompalı tüfekle rastgele ateş açtı: 2'si çocuk 16 yaralı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster