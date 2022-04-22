Tüyler ürperten olay: Kırsal araziye bırakılan 11 köpek açlıktan öldü

Konya’da Yunak-Cihanbeyli Polatlı Kavşağı yakınlarına çevre belediyeler tarafından bırakıldığı iddia edilen 60 köpekten 11’inin açlıktan öldüğü ileri sürüldü. Yol güzergâhından geçerken köpekleri fark eden ve yetkililere bilgi veren Hasan Hüseyin Şimşek isimli vatandaş, “Gördüğüm manzara karşısında çok üzüldüm. Yetkilere bilgi verdikten sonra ölen köpeklerden birkaç tanesinin kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Konya’da bir veterinerliğe götürüldü” dedi.

Müslüm EVCİ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Konya'da köpek katliamına bir yenisi daha eklendi. Yunak- Cihanbeyli Polatlı Kavşağı yakınlarına çevre belediyeler tarafından bırakıldığı ileri sürülen 60 köpekten 11'i ölü bulundu.

“KIRSALA BIRAKILAN KÖPEKLER İÇİN NE SU NE DE YİYECEK BIRAKILMIŞ”

Yol güzergâhından geçerken kırsal araziye bırakılan köpekleri fark ederek durduğunu ve ilk belirlemelere göre 11 köpeğin öldüğünü tespit ettiklerini belirten Hasan Hüseyin Şimşek isimli vatandaş, duruma tepki gösterdi. Köpeklerden büyük çoğunluğunun açlıktan öldüğünü ileri süren Şimşek, şunları söyledi:

* Dün Polatlı kavşağında aracımla seyrederken, kırsal bölgeye bırakılmış onlarca köpek gördükten sonra aracımdan indim. Köpeklerin bırakıldığı bölgede gezerken bazı köpeklerin yerde cansız yattığını gördüm.

* İlk belirlemelere göre yaklaşık 11 köpeğin cansız bedenine ulaştım. Köpeklerin birçoğunun burada açlıktan öldüğünü düşünüyorum. Bazıları boğularak ya da başka şekilde de öldürülmüş olabilir.

* Buraya bırakılan yaklaşık 60 köpek için ne bir kap su ne de yemeleri için bırakılmıştı. Hayvanların içerinde birçok yavru köpek de vardı.

“YÜKSEK İHTİMALLE ÇEVRE BELEDİYELER TARAFINDAN BIRAKILMIŞTIR”

Köpeklerin bölgeye çevre ilçelerdeki belediyeler tarafından bırakılmış olma ihtimalini yüksek olduğunu söyleyen Şimşek, “Kırsal arazide en az 60 köpek saydım. Bunları bir insan kendi imkânlarıyla buraya en fazla 4-5 köpek getirebilir. Bu köpekler buraya anca bir toplama aracıyla toplu şekilde bırakılabilir. Bu yüzden bu köpekler buraya yüksek ihtimalle çevre belediyeler tarafından bırakılmıştır” şeklinde konuştu.

“ÖLÜ BULUNAN BAZI KÖPEKLER OTOPSİYE GÖNDERİLDİ”

Ölen köpeklerden bazılarının kesin ölüm sebeplerinin belirlenmesi için otopsiye gönderildiğini kaydeden Hasan Hüseyin Şimşek, “Gördüğüm manzara karşısında çok üzüldüm. Köpek ölülerini gördükten sonra hayvansever derneklerine ve yetkililere bilgi verdim. Buraya gelip ölü köpeklerden bir kaçının kesin ölüm sebebinin ortaya çıkması için otopsiye götürdüler. Ben de geri kalan köpekleri kendi imkanımla beslemeye çalıştım” ifadelerini kullandı.

“ARTIK BU CANLARIN KATLİAMININ BİTMESİ GEREKİYOR”

Öte yandan Konya Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Ümit Sürmeli, olayın ardından yetkililerle görüştüklerini ve hayvanlara mama bırakıldığını söyledi. Sürmeli, “Bölgede vatandaşımızın bize ulaşmasının ardından konuyla ilgili, yetkili mercilere ulaştık. Girişimlerimiz sonucunda kırsal araziye bırakılan köpeklere yem ve su bırakıldı. Bu sıcak havada canlarımızın korunabileceği daha iyi barınaklara ihtiyacı var. Bu Konya'da kaçıncı köpek katliamı. Meram'da, Sarayönü'nde ve Altınekein'in ardından şimdi bir vahşette Yunak da yaşandı. Bu canların katliamının artık bitmesi gerekiyor. Her bir canın hakkını savunmak için takipte olacağız” ifadelerini kullandı.