Uçuruma yuvarlanan kamyonette can pazarı yaşandı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde bugün akşam saatlerinde meydana gelen kazada uçuruma yuvarlanan kamyonette bulunan bir kişi yaşamını yitirdi üç kişi yaralandı.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Ölüdeniz Mahallesi Ocakköy Mevkii'nde bugün akşam saatlerinde meydana gelen kazada 44 yaşındaki Birol Yılan yönetimindeki 48 ABT 977 plakalı kamyonet direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu uçuruma yuvarlandı. Yoldan geçen vatandaşların yaptığı ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi gönderildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile sağlık ekiplerinin yaklaşık 25 metrelik uçuruma yuvarlanan kamyonetten çıkarılan 10 ve 6 yaşlarındaki iki çocuk ile bir kadın Ayşe Duman ambulans ile Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kamyoneti kullanan ve ilçede at çiftliği yöneticiliği yaptığı belirtilen Birol Yılan ise olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Kaza anında araçtan dışarı fırlayan ve üzerine ağacın devrilmesi sonucu yaşamını yitirdiği belirlenen Birol Yılan'ın cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.