Uyuşturucu şüphelisi dehşet saçtı: 1’i komiser, 2 polis yaralandı

Adana'da uyuşturucu madde ticareti suçundan aranan şüpheli, eve operasyon düzenleyen polis ekiplerine ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği biri komiser, 2 polis yaralandı. Göğsünden vurulan polis memurunun durumunun ağır olduğu belirtildi.

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Olay, saat 11.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Bahçelievler Mahallesi Süleyman Vahit Caddesi’nde meydana geldi.

Uyuşturucu madde ticareti suçundan aranan Süleyman Işıkın evinde olduğunu saptayan polis ekipleri, adrese operasyon düzenledi.

Polis ekiplerinin geldiğini fark eden Süleyman Işık, dama çıkıp, pompalı tüfekle ateş açtı. Silahtan çıkan saçmalarla bir komiser sırtından, bir polis memuru ise göğsünden yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye takviye polis ekipleriyle ambulans sevk edildi. Yaralı polisler, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis memurunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

BABASI VE KARDEŞİ DE GÖZALTINDA

Süleyman Işık ile birlikte babası Ahmet ve kardeşi İbrahim Işık da gözaltına alındı.

Ekiplerin evde yaptığı aramada olayda kullanılan pompalı tüfek, 1 tabanca, 2 av tüfeği ve çok sayıda kartuş ele geçirildi. Emniyete götürülen şüphelilerin sorgusu sürüyor. (DHA)

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