Üzerine beton kaplama düşen çocuk hayatını kaybetti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde evlerinin bahçesinde oynadığı sırada beton kaplamanın üzerine düştüğü 4 yaşındaki Furkan Akmeşe, hayatını kaybetti.

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Olay, saat 12.00 sıralarında Gümüşlük Mahallesi’nde meydana geldi. Evinin bahçesinde oynayan Furkan Akmeşe’nin üzerine beton kaplama düştü. Çocuğunun yerde hareketsiz yattığını gören Mesut Akmeşe ve eşi, kendi imkanlarıyla Furkan Akmeşe’yi özel bir hastaneye götürdü.

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 4 yaşındaki Furkan Akmeşe yaşamını yitirdi. Jandarma ekiplerince evin bahçesinde inceleme yapıldı. Çocuğun cesedi savcının incelemesinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. DHA

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