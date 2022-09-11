Vali ve TOBB Başkanı’nın konvoy geçişi sırasında zincirleme kaza: 4 yaralı

Karaman'da Vali Tuncay Akkoyun ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıkoğlu'nun konvoyunun geçişi için durdurulan araçlardan 4'ü zincirleme kazaya karıştı. Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

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Kaza, bugün saat 19.00 sıralarında Karaman- Ereğli karayolunun 15’inci kilometresinde meydana geldi. Karaman Valisi Tuncay Akkoyun ve kentte bulunan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bir tesisin açılışın ardından başka bir programa katılmak için hareket etti.

Polis de Vali Akkoyun ve Hisarcıklıoğlu ile beraberindeki konvoyun geçişi için karayolundaki araçları durdurdu. Durdurulan 1 araca arkasından gelen 3 araç çarptı. Kazada araçlarda bulunan Ümmühan Avcı, İsmail Durut (52), Hacer Durut (45) ve Fatma Durut (5) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar çağrılan ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kazaya karışan sürücülerden Kadir Tekin, “Vali bey buradan çıkıyordu. Memur bey yolu kesti. Bizler durduk, sonra arkadan gelen araçlar bizlere çarptı” dedi. (DHA)

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