Van’da teröristlerin kullandığı sığınak imha edildi

Van'ın Başkale ilçesi kırsalında jandarmanın düzenlediği operasyonda PKK/KCKlı teröristler tarafından kullanıldığı tespit edilen sığınakta silah, mühimmat ve çeşitli malzemeler ele geçirildi. Sığınak imha edildi.

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Terör örgütü PKK/KCK’nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve kullandıkları sığınak, barınak ve depolarının tespit edilmesi amacıyla Başkale ilçesi kırsalında 14 Nisan’da operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında arazide yapılan aramalarda teröristlerin kullandığı sığınak tespit edildi. Sığınakta 2 Kalaşnikof piyade tüfeği, 3 şarjör ve muhtelif malzemeler ele geçirildi. Sığınak ve malzemeler imha edilirken, bölgedeki operasyonların sürdüğü bildirildi. (DHA)

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